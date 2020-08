[Rumeur] Selon Jeff Grubb, The Initiative (Microsoft) serait bien sur un jeu dans l'univers de Perfect Dark [Rumeur] Selon Jeff Grubb, The Initiative (Microsoft) serait bien sur un jeu dans l'univers de Perfect Dark

Bien des rumeurs allaient dans ce sens et il semblerait donc bien que le studio The Initiative de Microsoft soit en charge d'un projet autour de Perfect Dark comme vient de l'affirmer Jeff Grubb, qui ajoute néanmoins en point d'importance que ce ne serait « peut-être pas exactement » un vrai Perfect Dark mais quelque chose qui se déroulera dans le même univers. Cela expliquerait pourquoi l'insider ajoute qu'il s'agirait d'un jeu à la troisième personne contrairement aux deux premiers épisodes parus sur N64 et Xbox 360.



On ne sait d'ailleurs pas quand Microsoft sera décidé à évoquer officiellement ce premier projet du studio, qui continue de recruter pour gonfler ses effectifs.