Affaire Epic VS Apple : la justice donne raison à Apple, mais limite les représailles

Après la bagarre entre Epic Games et Apple, vient l'heure maintenant d'aborder l'étape judiciaire et c'est la juge Yvonne Gonzalez Rogers qui a prononcé son compte-rendu dans le cadre d'une première audition qui n'a pour but que de rappeler les règles mises en place.



De fait, la poire a été en quelque sorte coupée en deux. La juge donne raison à Apple concernant le cas Fortnite , estimant qu'Epic Games ne peut décemment évoquer un préjudice qu'il s'est directement infligé en contournant sciemment les règles économiques de l'AppStore. Comprenez donc que désormais, quoi qu'il arrive, le jeu ne sera plus jouable dès jeudi, même pour ceux qui l'ont gardé installé (les joueurs ne pouvant faire la MAJ).



En revanche, il est formellement demandé à Apple de ne pas révoquer les comptes développeurs d'Epic Games afin que ces derniers puissent continuer de travailler sur la compatibilité Unreal Engine, ce genre de tentative de pression pouvant causer des dommages chez de nombreux développeurs qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire.



Rien ne bougera désormais jusqu'au 28 septembre, date où ce sera au tour des avocats d'Epic de monter à la barre pour balancer leurs propres arguments, et commencer à mettre en place leur stratégie de plainte sur les pratiques anti-concurrentielles.