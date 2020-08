Thurrott : le chantier Halo Infinite a été frappé par un (trop) haut degré de sous-traitance Thurrott : le chantier Halo Infinite a été frappé par un (trop) haut degré de sous-traitance

Relayé par IGN, le site Thurott donne quelques détails sur le développement de Halo Infinite, ou plutôt ce qui a conduit à la déception de la première présentation et le report qui a suivi. Selon les sources du site, le chantier est passé par la case sous-traitance chez plusieurs studios tiers, ce qui est coutumier à notre époque quand on parle de AAA(A), sauf que le degré aurait été bien plus élevée que d'habitude, occasionnant de gros problèmes de gestion et coordination entre les différentes équipes.



Pire encore, il est attesté que les équipes de développement et le marketing évoluaient sur « deux planètes différentes », au point que la BA teaser de l'E3 2019 n'a même pas été conçu par 343 Industries, le jeu n'étant d'ailleurs même pas jouable à ce moment.



Reste désormais un temps indéterminé à Microsoft pour corriger le tir, « 2021 » étant suffisamment large pour laisser éventuellement un an de plus aux différentes équipes.