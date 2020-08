Charts US : très belles entrées de Ghost of Tsushima et Paper Mario : The Origami King Charts US : très belles entrées de Ghost of Tsushima et Paper Mario : The Origami King

Encore un peu de charts ? Alors passons cette fois aux USA pour le bilan du mois de juillet où sans surprise aucune, la Switch reste leader comme depuis une vingtaine de mois sur ce territoire, sa percée permettant de combler avec la chute constante des ventes de PS4 & One à l'approche de la Next Gen.



Du coté software, retenons que :



- Ghost of Tsushima est le 5ème meilleur lancement de l'année aux USA, le quatrième plus gros de l'histoire de Sony et (on s'en doutait) le meilleur lancement pour un jeu Sucker Punch.

- Paper Mario : The Origami King est de très loin le meilleur lancement dans l'histoire de la série, faisant le double de l'épisode GC, précédant tenant du titre.

- A nombre de semaines équivalent (donc 6), The Last of Us : Part II est le troisième plus gros succès de l'histoire de Sony, derrière Spider-Man et God of War.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JUILLET 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Ghost of Tsushima

2. Call of Duty : Modern Warfare

3. Paper Mario : The Origami King

4. The Last of Us : Part II

5. Animal Crossing : New Horizons

6. Ring Fit Adventure

7. Mortal Kombat 11

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Super Smash Bros Ultimate

10. Sword Art Online : Alicization Lycoris



11. Minecraft (PS4)

12. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

13. Rainbow Six Siege

14. New Super Mario Bros. U Deluxe

15. MLB The Show 20

16. Star Wars Jedi : Fallen Order

17. Need for Speed : Heat

18. Marvel's Spider-Man

19. Assassin's Creed Odyssey

20. Call of Duty : Black Ops 4





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. The Last of Us : Part II (=)

4. Final Fantasy VII Remake (=)

5. Ghost of Tsushima (N)

6. Dragon Ball Z Kakarot (-1)

7. MLB The Show 20 (-1)

8. Resident Evil 3 Remake (-1)

9. Mario Kart 8 Deluxe (=)

10. Mortal Kombat 11 (=)