Shin Megami Tensei III Nocturne HD : de nouveaux visuels dont un petit comparo

Atlus nous propose une nouvelle fournée d'images pour son, dont un comparo ci-dessous entre l'original de l'ère 128 bits et cette édition polish que l'on attend sur PS4 et Switch pour le printemps 2021 (avec traduction FR), alors que les japonais y auront droit dès la fin d'année, le 29 octobre précisément.Dans tous les cas, ce sera pour les fans un joli apéro en attendant le pleinement neuf, attendu aussi pour l'année prochaine (mondialement) mais sans plus de précisions, exclusivement sur Switch et également avec traduction dans notre langue.