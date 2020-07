Officiel : 343i confirme que le multi de Halo Infinite sera livré en F2P (et en 120FPS) Officiel : 343i confirme que le multi de Halo Infinite sera livré en F2P (et en 120FPS)

Ce n'est plus une rumeur puisque l'information est officiellement tombée sur le compte Twitter de la licence : le multi de Halo Infinite aura bien un launcher séparé de la campagne solo/coop et sera livré directement en format F2P comme le souhaite de plus en plus le monde moderne où la concurrence fait rage.



Autre confirmation de la part de 343 Industries : le multijoueur tournera bien à 120FPS sur Xbox Series X (et probablement PC).