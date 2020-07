Street Fighter V prend RDV le 5 août

Ce ne sera vraisemblablement pas lors du « Japan Fighting Gaming Federation » du 1er août que nous aurons des nouvelles depuisque Capcom a un autre RDV dédié : le 5 août à 19h00.Les développeurs nous promettent un point eSport en cette période compliquée pour la discipline mais aussi et surtout un reveal des personnages (ou au moins une partie) de la cinquième et ultime saison de cet épisode qui continue de tenir bon après plus de quatre ans de carrière.