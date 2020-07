2020 : le bilan japonais à mi-parcours 2020 : le bilan japonais à mi-parcours

En plein été, Famitsu rend son rapport de mi-parcours 2020 concernant le marché japonais, avec donc un top 10 des plus gros succès de l'année qui reste à prendre avec des variables, le dématérialisé n'étant pas inclus (hormis les cartes de téléchargement vendues en magasin).



Le patron reste indéniablement Animal Crossing : New Horizons qui avec plus de 5 millions de ventes (sans le numérique encore une fois) est non seulement l'actuel plus gros succès de la Switch mais également le jeu (toutes machines confondues) qui a le plus rapidement atteint ce cap dans ce laps de temps. En même temps, peu de titres peuvent prétendre avoir atteint les 5 millions.



On donne rendez-vous dans six mois pour le bilan complet avec néanmoins la problématique actuelle du manque de grosses cartouches purement japonaises à venir d'ici la fin de l'année, mais on sait aujourd'hui que certains « remasters » de Mario devrait se placer dans le top assez facilement.



Uniquement les chiffres de 2020, du 1er janvier au 30 juin.



1. Animal Crossing : New Horizons : 5.004.720

2. Final Fantasy VII Remake : 931.165

3. Pokémon Epée & Bouclier : 650.859

4. Ring Fit Adventure : 577.875

5. Mario Kart 8 Deluxe : 346.064



6. Super Smash Bros. Ultimate : 284.717

7. Minecraft Switch : 280.662

8. Resident Evil 3 Remake : 263.625

9. Pokémon Donjon Mystère DX : 260.802

10. Yakuza : Like a Dragon : 259.580