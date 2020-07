Rumeurs démenties sur Fable MMO et l'absence de multi au lancement de Halo Infinite Rumeurs démenties sur Fable MMO et l'absence de multi au lancement de Halo Infinite

L'après conférence de Microsoft a engendré quelques rumeurs, et Jez Corden de Windows Central a fait parler ses sources pour démentir la plupart, ou du moins affiner quelques propos.



Pour commencer, selon plusieurs développeurs proches de Playground, le futur Fable n'aura rien à voir avec un MMO, mais sera bien un action-RPG essentiellement jouable en solo, ce qui n'empêchera pas une éventuelle composante multi qui ne surprendrait pas non plus : ça existe depuis Fable 2.



Même coup de balai sur la récente rumeur de Brad Sams qui indiquait que Halo Infinite pourrait être livré en fin d'année sans son multi : l'un des porte-parole de 343 Industries a fermement démenti l'information. Jez Corden rappelle néanmoins qu'il est toujours possible que la branche multi de Halo Infinite soit livré gratuitement (comme Call of Duty : Warzone par exemple), donc avec séparation des launchers mais que dans tous les cas, le studio prévoit de livrer campagne solo/coop et multi en même temps.