NBA 2K21 : vendu plus cher sur Next Gen, et upgrade seulement sur l'édition à 100€

Peut-être est-ce pour anticiper une perte massive d'argent si les lootboxes venaient à disparaître… Ou peut-être parce qu'il y aura toujours des fans pour franchir le pas quel que soit le tarif, mais sachez que 2K Games vient d'annoncer que le prix de NBA 2K21 version Next Gen (donc PS5 & XSX) sera de 75€ HT en Europe, ce qui pourra même mener à du 79€ facile chez certains revendeurs (donc 10€ de plus que sur PC, PS4, One et Switch).



L'éditeur se justifie en mettant en avant que les éditions Next Gen tireront vraiment partie des nouveaux hardwares, avec même du contenu bonus, ce qui n'empêchera pas beaucoup de se dire que la limite tabou vient d'être officiellement franchie, et pas question d'ailleurs de bénéficier d'une MAJ magique en achetant la version « old-gen » : l'update via la rétrocompatibilité ne sera possible qu'en achetant l'édition Mamba Forever (en hommage à Kobe Bryant qui nous a quitté en début d'année)… donc 100€.



Reste à voir comment réagira la communauté qui ne se cache pas de pointer du doigt qu'ailleurs, l'update sera gratuite quelle que soit l'édition, même chez CD Projekt qui promet pourtant une MAJ massive dédiée après le lancement.