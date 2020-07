Au Royaume-Uni, la réouverture du débat autour du système de lootboxes Au Royaume-Uni, la réouverture du débat autour du système de lootboxes

Le sujet avait été écarté car le monde avait autre chose en tête depuis le début d'année mais maintenant que la pandémie commence à se calmer (sur certains territoires du moins), il est temps de revenir sur l'un des plus gros débats de cette génération : les lootboxes.



Et c'est au Royaume-Uni que la Chambre des Lords a tranché en estimant que ce système tenait du « jeu d'argent » et se devait donc d'être inclus dans les lois autour des jeux de hasard, avec de fait interdiction d'accès aux mineurs pour les jeux affiliés. Rien n'est encore signé mais c'est devant ce constat que le Gouvernement va devoir prendre ou non des dispositions pour réglementer ce système que certains jeux ont déjà fui au profit des « Battle Pass » (et associés), plus simple et néanmoins concret puisqu'il n'y a plus de notions de hasard. C'est notamment le cas de Star Wars Battlefront II, Fortnite, Rocket League ou encore récemment Ninjala.



Reste que si le Gouvernement valide tout cela, ce serait vu le marché un énorme coup dur pour certains géants de l'industrie comme Electronic Arts et 2K Games, continuant d'amasser des millions avec ce type de monétisation (le fameux mode Ultimate Team de FIFA par exemple), déjà privé du marché belge qui a ni plus ni moins interdit la pratique aussi bien sur PC, consoles et mobile. Une page se tourne doucement, et ce n'est peut être pas plus mal.