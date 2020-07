[Rumeur] Le show Xbox SX pour le 23 juillet [Rumeur] Le show Xbox SX pour le 23 juillet

A l'instar du show PS5 il y a quelques semaines, les choses s'accélèrent du coté de la Xbox Series X avant l'annonce officielle, et tout semble se profiler effectivement pour la troisième semaine du mois.



Car après VentureBeat et WindowsCentral qui ont tous deux affirmé par leurs sources la semaine du 20 juillet, c'est maintenant VGC qui vient apporter une précision en déclarant que les plans de Microsoft sont actuellement signés pour le 23 (un jeudi donc), avec comme prévu un large focus sur les jeux Xbox Game Studios mais également du AAA d'éditeurs tiers.



Dans le lot, on y trouvera notamment une évidente grosse présentation de Halo Infinite, du neuf concernant Hellblade 2 mais aussi (selon les mêmes sources) les fameux projets secrets de The Initiative et Playground Games, supposé être le retour de Fable dans ce dernier cas.