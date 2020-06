Microsoft : la mort de Mixer, pour reconstruire l'avenir en partenariat avec Facebook

Tout comme Steam est devenu un pilier indispensable du marché PC (et ce n'est pas EA qui dit actuellement le contraire), on ne peut difficilement passer outre Twitch et Youtube comme plates-formes de streaming, ou du moins il est difficile de débarquer après le début de la guerre, et qu'importe si on s'appelle Microsoft et qu'on dispose d'un porte-feuilles de plusieurs milliards de dollars.Et c'est ainsi que Mixer vient de mourir, de manière totalement brutale puisque les employés eux-mêmes ont appris la mise à mort en même temps que la diffusion du communiqué officiel. Un échec important au regard de l'argent investi, et des contrats avec certains des influenceurs les plus populaires du secteur, même si Microsoft sait parler business et a déjà trouvé moyen de construire une porte de sortie qui peut lui rapporter gros.En effet, le géant a revendu les différents acquis à Facebook Gaming, troisième plate-forme la plus importante du marché pour la diffusion en streaming, avec 291 millions d'heures diffusées pendant le mois d'avril (en plein confinement), soit la plus belle progression du marché par rapport à l'année dernière : +238 %. Les deux autres piliers restent encore devant, donc Youtube Gaming (461 millions d'heures, +65%) et bien entendu Twitch (environ 1,5 milliards d'heures, +98%). De fait, tous les membres Mixer auront automatiquement droit à un compte Facebook Gaming dont la transition a déjà débuté (jusqu'au 22 juillet).Une surprise sans l'être, quel que soit le fait. La mort de Mixer n'est pas vraiment inattendud au regard du manque d'audience (seule plate-forme à ne pas avoir boosté son audimat pendant le confinement) tandis que le rapprochement avec Facebook tenait de l'évidence depuis que les deux puissantes entités se sont déjà serrées la main pour le Project xCloud qui sera prochainement compatible avec le réseau social encore le plus populaire du marché.A l'instar de ce que souhaite faire Google avec Youtube (une BA, un clic, et vous lancez le jeu sur Stadia sans attendre), Microsoft va profiter à la fois de Facebook et Instagram pour en faire de même dans le cadre de la nouvelle expression « Click to Play ». On conclura que les pièces se mettent doucement en place pour la future guerre du Cloud Gaming.