Charts UK : The Last of Us II est le meilleur lancement de l'année (et pas que) Charts UK : The Last of Us II est le meilleur lancement de l'année (et pas que)

C'était attendu et on peut dire qu'il y avait même intérêt vu la qualité du produit : The Last of Us : Part II fait un lancement des plus remarqués sur le territoire UK, premier à livrer ses données pour le moment et dont on peut résumer la sortie en plusieurs points :



- Meilleur lancement d'un jeu Sony sur PS4, battant le record de Uncharted 4 même si de très peu (+1%), mais le dématérialisé n'est toujours pas pris en compte.

- Fait 76 % mieux que le premier épisode sur PS3.

- Est le meilleur lancement UK de 2020, faisant 40 % plus que Animal Crossing : New Horizons (certes grandement impacté sur le physique par le confinement).



Hormis cela, on notera que :



- 51 Worldwide Games est parti pour être un énième long-seller de Nintendo, faisant pour sa troisième semaine quasiment le même nombre de ventes qu'à la précédente, alors que la baisse était déjà très faible par rapport au lancement.

- Retour évident de Pokémon Epée & Bouclier par le lancement de l'extension.



1. The Last of Us : Part II (N)

2. Ring Fit Adventure (=)

3. FIFA 20 (=)

4. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

5. Call of Duty : Modern Warfare (+1)

6. Grand Theft Auto V (-2)

7. Minecraft Switch (=)

8. 51 Worldwide Games (+1)

9. Pokémon Bouclier (+6)

10. Star Wars Jedi : Fallen Order (+4)