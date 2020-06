[Rumeur] AT&T envisagerait de revendre Warner Bros Interactive et ses studios [Rumeur] AT&T envisagerait de revendre Warner Bros Interactive et ses studios

Nous savions qu'une conférence Warner Bros aurait dû se tenir à l'E3 si ce dernier avait bien eu lieu, mais l'annulation de l'event justifie assez mal le silence total de la firme et une explication pour le moins explosive commence à émerger sur la toile : selon les sources très renseignées de CNBC, l'entreprise pourrait bientôt être vendue. Explications.



Pour comprendre l'organigramme, il faut savoir que Warner Bros Interactive (donc le JV) appartient à Warner Bros, qui lui-même appartient au géant US AT&T, actuellement dans le rouge et c'est peu de le dire : environ 200 milliards de dettes. Rien que ça oui. De fait, AT&T envisagerait de réduire drastiquement ses positions, en commençant par revendre Warner Bros Interactive pour environ 4 milliards de dollars, ce qui inclurait la totalité des studios affiliés dont Traveller's Tales (les jeux LEGO), Rocksteady (les Batman) ou encore NetherRealm (Mortal Kombat).



Une affaire assez juteuse, qui aurait déjà attiré l'oeil de Take-Two, Electronic Arts et Activision mais rien n'a encore été signé pour le moment. Car il faut tout de même comprendre que si 4 milliards semblent représenter bien peu au regard du catalogue de folie derrière, ce n'est qu'un écran de fumée face à la réalité : plusieurs des licences (LEGO et DC Comics notamment) n'appartiennent pas à Warner Interactive mais à Warner Media, qui eux restent entre les mains de AT&T, obligeant donc le futur acquéreur à maintenir les négociations pour l'exploitation de diverses franchises, au risque de se retrouver uniquement avec une nouvelle paire de studios, qui certes ne manquent pas forcément de talent.