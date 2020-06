Cyberpunk 2077 : de nouvelles informations, et un peu de retard coté Stadia Cyberpunk 2077 : de nouvelles informations, et un peu de retard coté Stadia

Censé sortir simultanément sur les supports actuels le 17 septembre 2020, Cyberpunk 2077 loupera finalement le RDV sur Stadia, ce qui certes n'affectera qu'un nombre limité de personnes qui devront patienter un peu plus, même si CD Projekt Red garde la promesse d'un lancement avant la toute fin d'année.



En outre, un podcast du coté de GameStar ont permis de repartir avec de nouvelles informations sur ce RPG attendu depuis bientôt 8 ans (mine de rien), dont :



- Beaucoup moins d'icônes sur la map que dans The Witcher 3, pas parce qu'il y a moins de choses à faire mais pour permettre l'intégration plus naturelle de plusieurs éléments.

- Les solutions pour terminer une quête seront trois fois plus nombreuses que dans le titre précité, les développeurs ayant souhaité imaginer quelles étaient les choses les plus stupides qu'un joueur puisse faire en pleine mission, afin que tout s'adapte à la situation et que seule la mort du joueur mène à un échec.

- Contrairement à The Witcher 3 là encore où beaucoup d'habitants avaient un script classique (aucun mouvement particulier), CD Projekt souhaite cette fois donner une routine quotidienne (manger, se déplacer, aller se coucher…) à plus d'un millier de PNJ.

- L'espèce de matrice (monde virtuel) permettra quelques délires de la part de l'équipe, dont des invocations type J-RPG.

- Depuis la présentation de l'E3 2019, le système de combat au corps-à-corps a été totalement amélioré.