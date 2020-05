[FY] Pour la première fois depuis longtemps, Ubisoft signe une année dans le rouge [FY] Pour la première fois depuis longtemps, Ubisoft signe une année dans le rouge

La vague de reports, le changement de politique et les ventes décevante de Ghost Recon Breakpoint ont mené à un inéluctable mauvais bilan fiscale pour Ubisoft qui, pour la première fois depuis des années, est dans le rouge (l'équivalent de 124 millions d'euros en perte) alors que le CA reste sensiblement identique à l'année précédente.



On peut ironiquement dire que quitte à faire une mauvaise année, Ubisoft a choisi le bon moment (maintenant qu'il n'y a plus de risque d'une OPA par le groupe Bolloré) et va sans conteste se rattraper pour cette année fiscale qui se terminera en mars 2021 avec pas moins de cinq cartouches hors l'habituel Just Dance :



- Assassin's Creed Valhalla

- Watch Dogs Legion

- Rainbow Six Quarantine

- God & Monsters

- N.C (même si ça parle d'un Far Cry 6 en rumeurs)



Ubisoft met néanmoins en avant que face à l'épidémie, au moins un report est à prévoir dans le lot mais on en saura plus le 12 juillet, date de la conférence numérique qui servira à présenter chaque produit, et éclaircir l'avenir.



L'éditeur ajoute enfin que Assassin's Creed Odyssey a dépassé Origins sur tous les points (ventes, temps de jeu et bénéfices des DLC) et que Just Dance 2020 a permis à la licence de rebondir notamment grâce à la Switch.



Bonus final et non des moindres :

La liste bilan des jeux de cette génération qui ont dépassé les 10 millions de ventes.



- Assassin's Creed Unity

- Assassin's Creed Origins

- Assassin's Creed Odyssey

- Far Cry 4

- Far Cry 5

- Watch Dogs

- Watch Dogs 2

- Rainbow Six Siege

- Ghost Recon Wildlands

- The Division

- The Division 2