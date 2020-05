Si Shenmue 4 il y a, Yu Suzuki souhaite désormais davantage de modernité Si Shenmue 4 il y a, Yu Suzuki souhaite désormais davantage de modernité

Il aura fallu attendre 18 ans entre Shenmue 2 et Shenmue 3, et absolument rien ne permet de déterminer pour l'heure combien d'années nous séparent du prochain chapitre de cette saga qui est encore loin d'être terminé.



Mais Yu Suzuki commence néanmoins à regarder vers l'horizon car il faut bien s'occuper et c'est lors d'une entrevue avec IGN Japon que le créateur a fait savoir que si Shenmue 4 il devait y avoir, la direction ne serait pas la même que pour le troisième épisode dont sa conception fut, de son point de vue, dédiée aux fans des deux premiers épisodes qui souhaitaient apparemment une suite comme à l'époque.



« Avec Shenmue 3, je voulais vraiment répondre aux demandes des fans, donc je ne pensais pas nécessairement me faire de l'argent. Mais comme je dirige une entreprise, je dois maintenant songer à ce qui peut se vendre si je veux continuer. »



Et encore une fois, « si Shenmue 4 il y a », des changements seront opérés dans la structure avec la volonté de bien plus de souplesse pour disons actualiser un peu les choses. Yu Suzuki évoque notamment des systèmes de voyage rapide et d'accélération du temps (en option ou en s'asseyant sur un banc), des marqueurs de quêtes pour bien différencier le fil principal des choses annexes…



Bref, quelque chose de moins rigide et l'équipe a déjà jeté un œil à ce qui se faisait actuellement pour comprendre le progrès sans pour autant faire autre chose que du Shenmue.



« J'ai beaucoup d'idées sur le façon d'incorporer des améliorations sans trahir l'esprit Shenmue. »



D'ailleurs, on tient bien à nous dire que l'envie d'open-world est tout sauf d'actualité, le créateur préférant des zones fermées mais riches en PNJ tous différents.



Reste donc l'inconnu : qui va vouloir financer Shenmue 4 ?