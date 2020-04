Cyberpunk 2077 présent au Summer of Gaming Cyberpunk 2077 présent au Summer of Gaming

Le début d'année fut long, bien plus que prévu, mais les choses importantes vont enfin commencer à se mettre en place durant ce printemps avec divers events datés ou non, et dans le lot, nous aurons le fameux « Summer of Gaming » d'IGN courant juin, un event digital qui réunira les annonces de plusieurs éditeurs tiers intéressés par les projecteurs.



Certains comme THQ Nordic, Square Enix et SEGA avaient déjà répondu à l'appel et c'est aujourd'hui CD Projekt Red qui nous annonce que ce sera la bonne occasion pour enfin remettre en avant son Cyberpunk 2077 pour commencer à préparer la sortie prévue en septembre.



On ignore en revanche si cette nouvelle présentation, qu'on espère être du gameplay, sera à l'attention des versions consoles qui continuent d'attendre leur heure, ni d'ailleurs si ce ne sera pas préalablement fait avant cela durant un show en mai (pour MS notamment).