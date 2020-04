The Last of Us II : la logistique comme seule et unique responsable du dernier report The Last of Us II : la logistique comme seule et unique responsable du dernier report

Ce fut l'une des bien mauvaises nouvelles de la semaine dernière : The Last of Us II est reporté jusqu'à une date indéterminée pour cause de Covid-19 et outre le communiqué proposé suite à l'annonce, Neil Druckmann de Naughty Dog est revenu s'exprimer sur tout cela lors d'un PlayStation Blogcast.



Et nous apprenons surtout que la cause première du report ne vient pas d'un problème dans le développement (beaucoup de studios doivent actuellement faire avec le télétravail) puisque le chantier arrive en bout de course et la date du 29 mai aurait largement pu être tenue, l'équipe en étant à régler les derniers détails, donc du polish et des bugs à chasser.



Non, la raison, c'est tout simplement celle que subit actuellement des éditeurs comme Square Enix avec Final Fantasy VII Remake, à savoir rencontrer des problèmes de logistique tels que chaque fan ne peut être servi en même temps, entre ceux qui ont déjà leur exemplaire depuis la semaine dernière dû à des revendeurs trop pressés, ceux qui l'auront bien ce vendredi, et ceux qui n'auront rien du tout si leur Carrefour/Auchan du coin n'a pas de stock, sachant que beaucoup de revendeurs en ligne ont arrêté ce type de livraison « non essentiel ».



De fait, plutôt que d'oser un lancement éparpillé et de placer le PS Store comme seule garantie (surtout que certains le voudront en boîte dans tous les cas), Sony préfère légitimement laisser la tempête passer afin de ne pas léser une partir de son public.



« C'est un jeu attendu par des gens à travers le monde et nous voulons agir de manière juste. Si on ne le propose qu'à un pourcentage de fans, que fait-on pour ceux qui ne pourront pas l'avoir ? »



La bonne nouvelle qui ressort de tout cela, c'est qu'on sait au moins que The Last of Us II est bientôt prêt, et qu'il est susceptible de partir à l'usine dès que la situation s'améliorera, donnant tout espoir d'y jouer pourquoi pas dans le courant de l'été, voir au pire en fin d'année. Une situation qui concerne également Iron Man VR, et même si ce n'est pas encore officiel, gageons que Sony devra faire de même avec Ghost of Tsushima qui devait arriver en juin.