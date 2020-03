Charts Japon : la Switch tente le maintien

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 24 février au 1er mars 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.En plein contexte du Coronavirus et des problèmes de stocks engendrés, le moindre petit réassort de Switch s'est écoulé dans la foulée, permettant une légère reprise mais dont on sent le frein du modèle principal en rupture constante (seulement 15.000 unités cette semaine).Suffisant pour offrir une rehausse pour les principaux jeux de la machine, tandis que les moins rapides ont probablement dû se rabattre sur l'achat d'une autre console : PS4, 3DS et même One ont chacune droit à un petit boost par rapport à la semaine dernière.