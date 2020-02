UK : en incluant les données numériques, GTA V est la meilleure vente de janvier UK : en incluant les données numériques, GTA V est la meilleure vente de janvier

Lentement mais sûrement, la prise en compte du dématérialisé commence à affecter les classements, ce qui est préférable à une époque où certains titres ont plus de la moitié de leurs ventes sur le numérique. GamesIndustry ne peut procéder comme tel chaque semaine mais fournira désormais chaque mois, grâce aux données de GSD, un bilan couplant les ventes physiques & démat pour le marché UK.



Et on commence naturellement avec janvier 2020 où, oh surprise, c'est encore un certain Grand Theft Auto V qui s'octroie le trône, le titre s'étant même permis d'avoir fait de meilleures ventes qu'en janvier 2019. Définitivement increvable.



Note :

Malheureusement, Nintendo reste l'un des rares à ne vouloir publier aucun chiffre dématérialisé, du moins en dehors de ses propres rapports, ce qui peut fausser un peu le classement.



Classement UK janvier 2020 (Physique & Dématérialisé) :



1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty : Modern Warfare

3. FIFA 20

4. Star Wars Jedi : Fallen Order

5. Dragon Ball Z : Kakarot

6. Star Wars Battlefront II

7. Rainbow Six Siege

8. Red Dead Redemption 2

9. Just Dance 2020

10. Minecraft



11. EA Sports UFC3

12. Need for Speed Heat

13. Luigi's Mansion 3

14. Monopoly Plus

15. Borderlands 3

16. Uno

17. Mario Kart 8 Deluxe

18. Resident Evil 2 Remake

19. Marvel's Spider-Man

20. Les Sims 4