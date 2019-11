Pokémon Epée & Bouclier a fait plus de six millions de ventes en deux jours [UP] Pokémon Epée & Bouclier a fait plus de six millions de ventes en deux jours [UP]

On savait pour le passage direct du million au Japon (sans compter le dématérialisé), et Nintendo nous faire de suite un constat beaucoup plus clair sur le lancement de Pokémon Epée & Bouclier : c'est plus de six millions en deux jours, soit :



- L'un des meilleurs lancements de cette génération de consoles.

- Le meilleur lancement Switch (mieux que Smash et ses 5 millions).

- Le double de Let's Go dans le même laps de temps.



Pour info, Pokémon Soleil & Lune qui avait réussi l'un des meilleurs lancement de la série (bien aidé par la hype du jeu mobile), c'était 7,2 millions en 12 jours, chiffre que peut potentiellement battre cette huitième génération.



[UPDATE]



- 2 millions de ventes au Japon, soit environ 650.000 en dématérialisé.

- Deuxième meilleur lancement de l'histoire de la série au Japon (derrière Noir & Blanc et ses 2,5 millions).