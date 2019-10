SIE : la PS4 devient la deuxième console de salon la plus vendue de l'histoire SIE : la PS4 devient la deuxième console de salon la plus vendue de l'histoire

Comme d'autres avant lui (et il en reste à venir), Sony a dévoilé ses résultats fiscaux pour la période allant de juillet à septembre, où le constructeur et plus exactement la branche JV affiche toujours un large bénéfice (équivalent à 537 millions d'euros), néanmoins en chute par rapport à l'année dernière (750 millions) dû aux effets de la fin de génération.



L'événement du rapport est bien entendu le chiffre de la PlayStation 4 : 102,49 millions de machines écoulées, dépassant la Wii pour devenir la deuxième console de salon la plus vendue de l'histoire (derrière l'intouchable PS2 et ses 155 millions). Et pourtant, Sony doit faire avec des objectifs à la baisse, n'ayant pas suffisamment anticipé le recul des ventes et prévoit désormais 13,5 millions de machines vendues sur la totalité de l'année fiscale (d'avril 2019 à mars 2020), contre 15 millions souhaitées auparavant.



Parmi les autres données :



- 61,3 millions de jeux vendus sur ce trimestre (75,1 millions en 2018)

- Le dématérialisé représente maintenant 37 % du CA (28 % l'année dernière)

- Le nombre de membres PS Plus atteint 36,9 millions

- Le PS Now dépasse enfin le million d'abonnés



Enfin, et là aucune surprise, Sony a également prévu une légère baisse de son CA et ses bénéfices sur la totalité de l'année fiscale, à la fois pour les raisons expliquées plus haut, mais également dû au report de The Last of Us : Part II.