The Last of Us : Partie II a sa nouvelle date The Last of Us : Partie II a sa nouvelle date

On savait que The Last of Us : Part II allait officiellement être reporté, et restait donc à savoir si c'était d'un mois ou quatre : ce sera trois. C'est via un papier de Neil Druckmann que Naughty Dog déclare via le PlayStation Blog que la prochaine grosse cartouche du studio sortira le 29 mai 2020, dans le but premier de la peaufiner au maximum.



Face au très mauvais coup marketing de reporter un jeu un mois après l'annonce de sa date de sortie, Druckmann reconnaît avoir très mal anticiper les choses, indiquant que les dernières touches allaient finalement prendre plus de temps que prévu et qu'à choisir, mieux vaut un report que quelques coupes. On valide.