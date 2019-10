Du coté Xbox, c'est Mike Ybarra qui s'en va

Décidément, c'est la foire aux départs à l'approche de la nouvelle génération, et pas seulement chez Sony puisque c'est maintenant Mike Ybarra, vice-président de la division Xbox, qui annonce faire ses valises après 20 ans passées chez Microsoft.Remercié par quelques têtes pensantes dont Phil Spencer, l'homme déclare partir vers « de nouvelles aventures », et l'on se souviendra de lui comme celui mis en avant dans l'uniformisation voulue entre le PC et la Xbox, la volonté du total cross-play (désormais une réalité) et bien entendu le marketing de la Xbox One X.Dommage tout de même pour lui que cette dernière année de carrière fut marquée par une grosse polémique en février, où Ybarra s'en était personnellement pris à un rédacteur de PC Gamer (via Twitter), l'accusant d'être trop incompétent pour tester