Charts Japon : départ en douceur pour Link's Awakening (et la Switch dépasse les 9 millions)

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 septembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Contrairement aux pays anglo-saxons, le remake deest loin de s'offrir la médaille du « meilleur lancement pour un remake/remaster » de Zelda avec seulement 140.000 ventes, là oùdébutait à 182.000 tandis quebousculait tous les pronostiques avec 236.000 unités écoulées au lancement. Bien sûr, on n'oubliera pas que le dématérialisé a son mot à dire mais faute de données à ce sujet…Signalons tout de même quecontinue de faire de la figuration (la version PS4 n'est même pas dans le classement).- Dragon Quest XI S (Switch)- Atelier Ryza (PS4, Switch)- Ys IX : Monstrum Nox (PS4)- Contra Rogue Ops (PS4, One, Switch)Sans surprise, la principale information du hardware reste l'explosion de la Switch grâce au lancement de son modèle Lite, avec des chiffres que n'avait pas connu la machine depuis noël dernier, lui permettant d'envisager sérieusement de passer le cap des 10 millions avant même celui qui sera probablement la meilleure vente de l'année au Japon, à savoirDétail : pour d'obscures raisons, la Xbox One s'énerve et a quintuplé son quota par rapport à la semaine dernière.