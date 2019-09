Yuji Naka : son premier projet chez Square Enix sera donc un jeu d'action

Il y a presque deux ans, Yuji Naka (ex-star de SEGA et créateur de la franchise) tentait de rebondir après l'échec de son studio Prope pour intégrer Square Enix… et ce fut ensuite le silence radio. Mais en ce jour d'anniversaire (l'homme fête ses 54 ans), il nous précise un minimum ses plans en annonçant que son projet sera un jeu d'action issu d'une nouvelle licence, et que ça sortira à coup sûr sur tous les territoires.On n'écarte toujours pas le « risque smartphone » mais on souhaite tout de même un minimum d'ambition après potentiellement deux ans de chantier.