Même au cinéma, Ni No Kuni ne perce pas

Level 5 a décidément un mal fou à faire percer sa licenceà travers le monde et même si le deuxième épisode n'est pas non plus un flop, cela na va pas non plus bien loin au-delà du million de ventes (PC/PS4), bien loin des grands succès de l'époque DS et 3DS.Et apprenez que ce n'est pas la récente adaptation cinématographique (tout juste disponible au Japon) qui a pu sauver la mise : démonté par certaines critiques qui parlent « d'effets visuels vieux de 10 ans », le film a débuté sa première semaine à la 7ème place du box-office, pour seulement 140 millions de yens de recettes (un peu moins d'1,2 million d'euros). C'est moitié moins que le filmqui n'a donc pas fait non plus un démarrage très mémorable, et donc bien loin des ténors de l'animation. A titre de comparaison,, c'est 1,64 milliards de yens en seulement quatre jours.Pour revenir au JV, Level-5 continue quand même d'y croire avec le retour du premier épisode le 20 septembre (PC/PS4/Switch) et un nouveau chapitre en développement, sans que l'on sache encore s'il s'agira d'une vraie suite ou d'un spin-off.