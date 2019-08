Halo : la série TV dévoile son casting Halo : la série TV dévoile son casting

Showtime s'est décidé à nous révéler davantage d'informations sur l'adaptation de la franchise Halo, qui fera ses débuts sur la chaîne le premier trimestre 2021, donc on le remarquera peu de temps après le lancement de Halo Infinite sur PC, Scarlett et Xbox One.



Et on connaît donc désormais davantage d'acteurs, en plus du principal déjà dévoilé en avril dernier.



Pablo Schreiber (American Gods, Orange is the New Black...)

Rôle : Master Chief



Natasha McElhone (Californication, Designed Survivor...)

Rôles : Dr. Catherine Hashley et l'IA Cortana



Bokeem Woodbine (Fargo, Spider-Man Homecoming...)

Rôle : Soren-066 (apparu dans les recueils de nouvelles Halo Evolutions)



Shabana Azmi

Rôle : Amiral Margaret Parangosky



Personnages inédits :

- Spartan Vannak-134 (acteur : Bentley Kalu)

- Spartan Riz-028 (actrice : Natasha Culzac)

- Spartan Kai-125 (actrice : Kate Kennedy)