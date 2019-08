Capcom invite les fans japonais à découvrir un nouveau Resident Evil à la rentrée Capcom invite les fans japonais à découvrir un nouveau Resident Evil à la rentrée

Capcom aurait-il l'intention de lever prochainement le voile sur le « prochain » Resident Evil. C'est ce qu'il semble, ou en tout cas on l'espère, car l'éditeur a envoyé un mail à quelques élus du programme Ambassador japonais pour les inviter à Shinjuku du 8 au 9 septembre afin de mettre la main sur un titre encore en cours de développement.



Aucun autre indice n'a encore été donné, et si on espère forcément du Resident Evil 3 Remake ou du Resident Evil 8, il peut très bien s'agir de toute autre chose, de la borne d'arcade à un retour de Outbreak en passant pourquoi pas par un spin-off VR (Capcom étant toujours intéressé par le sujet).