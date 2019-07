"Après Super Monkey Ball, le retour de Nights ?"

SEGA avait déjà annoncé vouloir multiplier la résurrection de ses anciennes IP et voilà que l'on repère justement un nouveau dépôt de marque intitulé, avec une mention « consoles » sur le site officiel même si l'on devra attendre assurance et précision sur ce sujet.Dans tous les cas, le retour de la franchisepourrait faire plaisir aux vieux fans qui n'y ont goûté qu'à deux reprises (d'abord sur Saturn, porté ensuite sur d'autres supports, avant une suite exclusivement sur Wii) et reste surtout à voir si l'on parle d'un projet inédit comme avec, ou d'un simple remake/remaster dont fait partie le récemment annoncé