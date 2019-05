SuperData : Mortal Kombat 11 explose les compteurs du dématérialisé, pendant qu'Apex Legends s'écroule SuperData : Mortal Kombat 11 explose les compteurs du dématérialisé, pendant qu'Apex Legends s'écroule

Le succès de Mortal Kombat 11 est déjà reconnu, s'étant affiché au sommet des charts US le mois de son lancement pour déjà être le deuxième jeu le plus vendu de 2019 sur ce territoire, et l'institut SuperData vient nous apporter quelques éléments d'ordre numérique : le titre s'est vendu à 1,8 million d'exemplaires en dématérialisé (PC/PS4/One). Pour bien vous montrer l'évolution du marché, Mortal Kombat X, c'était 400.000 ventes numériques dans le même laps de temps.



En avril, cet épisode se permettait même de devancer sur les revenus consoles un certain Fortnite, qui assure tout de même un bon maintien contrairement à ce qui devait être son plus gros rival : Apex Legends est actuellement en chute libre avec « seulement » 24 millions de dollars engendrés le mois dernier, contre 92 millions lors de sa période de lancement en février. En terme d'audience, il n'apparaît plus dans le top 10, aussi bien sur PC que consoles.