Charts Japon : le software s'écroule, pendant que la Switch dépasse le total de la PS4

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 mai 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Comme chaque année, l'après Golden Week se fait sentir avec des chiffres misérablement bas où l'on retrouve à peu de choses près le même classement que la semaine dernière, en plus bas, et ce n'est pas le prochain rapport qui risque de beaucoup changer puisque l'unique sortie notable de la semaine est le portage PS4 deEt l'événement que l'on connaît depuis plusieurs jours, c'est évidemment la Switch qui a désormais officiellement dépassé le total de la PlayStation 4 en un peu plus de deux ans. PS4 qui continue d'accuser le coup mais qui compte bien relever la tête dès la fin d'année avec de belles cartouches au fil des mois.