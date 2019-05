Assez populaire en Europe, la gamme SEGA Ages ne trouve plus son public au Japon

« L'effet Switch » en vigueur pour de nombreuses productions ne semble pas fonctionner avec la gamme SEGA Ages, donc des portages soignés (signés M2) venus de l'ère Master System et Megadrive, vendus pour 6,99€.S'étant entretenu avec Famitsu, Rieko Kodama de Sega n'a pas caché sa déception quant à l'accueil des japonais qui étaient au RDV un temps mais qui ne semblent plus s'intéresser à ces vieilleries d'une autre époque : les ventes Switch sont de moitié inférieures à celles de l'époque 3DS. Ironiquement, c'est bien loin de l'archipel et plus exactement en Europe que le succès d'estime semble présent, notammentetToujours ça mais visiblement pas assez pour convaincre l'éditeur de pousser cette gamme : Kodama fait savoir que les prochaines annonces ne seront finalement pas pour tout de suite, et il faudra pour un moment se contenter des derniers jeux dévoilés, incluantet