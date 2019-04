Une fournée d'images pour Project Sakura Taisen Une fournée d'images pour Project Sakura Taisen

Avec une sortie prévue pour cet hiver au Japon, Project Sakura Taisen aura encore largement le temps de se dévoiler (notamment au prochain TGS) et SEGA souhaite en attendant revenir sur la grande annonce en distribuant une brouette de visuels pour notamment mettre en avant ce Tokyo fictif, ainsi que le nouveau casting cette fois désigné par Tite Kuba, l'auteur du manga Bleach.



Pour les japonais, voir revenir cette licence mélangeant tactical et relative drague est déjà un événement, mais ça l'est encore plus pour les européens qui dès le printemps 2020 l'accueilleront avec une traduction dans les principales langues (dont le français).