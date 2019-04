Left Alive rééquilibre sa difficulté absurde Left Alive rééquilibre sa difficulté absurde

Ayant pris en compte les retours de la purge Left Alive, les développeurs ont un peu bossé pour améliorer l'expérience avec la sortie aujourd'hui même d'une MAJ 1.03 qui va modifier quelques éléments d'importance.



En premier lieu, place au mode « Casual » dont le terme est un peu mal choisi puisque même en « Facile », la difficulté était l'une des plus mal calibrées de ces dernières années, poussant à l'abandon même certains masochistes. Point de miracle, ce mode se permet donc de déplacer tous les curseurs :



- Vous faîtes plus de dégâts.

- Vous subissez moins de dégâts.

- Davantage de munitions.

- Les headshots font maintenant plus de dégâts (il était temps).

- Plus de PV pour les Wanzers.



Et en plus de cela, les autres difficultés ont également été revues pour devenir « jouable » aux yeux du commun des mortels avec :



- Deux trousses de soin dans l'inventaire à chaque mission.

- Davantage de munitions.

- Précision réduite des ennemis (donc en dessous des 100 %...)



Plus qu'à proposer une option dont personne n'a compris l'absence (l'exécution silencieuse, qui n'est pas un point de détail dans un jeu d'infiltration) pour que cette production devienne au moins moyenne, et plus simplement mauvaise.