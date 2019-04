Jedi Fallen Order : Amy Hennig réagit devant l'annonce et la nouvelle communication d'EA

« Pas de micro-transactions. Pas de lootboxes. Et non, nous les ajouterons pas. C'est une histoire Star Wars purement solo pour ceux qui sont prêts à devenir un Jedi. »

Ces mots furent lâchés par le compte Twitter EA Star Wars peu de temps après l'annonce dude Respawn, soulevant une certaine ironie quand on connaît le passif récent de l'éditeur (et pas que sur cette licence d'ailleurs) et plus encore pour une certaine catégorie de personnes : les développeurs qui depuis quelques années ont dû subir la politique d'Electronic Arts au point de devoir transformer leurs créations, quand elles n'ont pas directement terminé dans une poubelle.Amy Hennig fait partie de ceux-là, elle qui a fait un bout de carrière chez EA en coup de vent, le temps de concevoir le projet Ragtal (une aventure solo, là encore sur Star Wars) avant de quitter le groupe et le studio Visceral Games qui a d'ailleurs fermé ses portes dans la foulée.Interrogée lors de l'event Reboot Develop 2019, l'ex-star de Naughty Dog s'est permis un constat devant cette situation :Reste maintenant à voir si(prévu le 15 novembre) rencontrera le succès pour valider cette potentielle nouvelle politique. Tout en espérant que le jeu soit bon évidemment.