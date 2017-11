Electronic Arts rachète Respawn Entertainment + Titanfall 3 déjà officialisé Electronic Arts rachète Respawn Entertainment + Titanfall 3 déjà officialisé

Jusque là sous la bannière de l'indépendance, le studio Respawn vient d'être officiellement racheté par Electronic Arts, ce qui va du coup rééquilibrer la force de frappe de l'éditeur après la récente fermeture de Visceral Games.



Un achat qui a coûté 151 millions de dollars (en plus de divers bonus associés), et qui permettra à EA d'assurer l'avenir de la franchise Titanfall avec on nous l'assure un maintien de tous les développements en cours :



- Titanfall 3 (annoncé dans le communiqué)

- Titanfall Assault (mobiles)

- Un projet FPS pour l'Oculus Rift

- Un projet Star Wars