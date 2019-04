Capcom tease une annonce pour demain

Sachez le : Capcom sera une annonce demain, à on ne sait encore quelle heure, et qui devrait concerner on ne encore quoi. C'est forcément vague, sauf si vous vous amusez à allez zieuter le compte Twitter de l'éditeur qui semble sous-entendre une compilation mais pas que.Un coup d'œil dans les trademarks en fin de vidéo mentionne les franchiseset, ce qui pourrait donc mener à une petite collection Arcade incluanttout simplement.