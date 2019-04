Dragon Age 4 : retour aux sources souhaité, probable jeu à service à l'arrivée (Kotaku)

fut touché par un développement chaotique pour finalement être un très bon titre à l'arrivée, chose qui a ironiquement attristé Bioware qui craignait alors que le bilan soit suffisamment bon aux yeux d'EA pour poursuivre ce genre de management pouvant conduire à d'innombrables modifications et périodes de crunch.Dans un nouveau papier livré par Jason Schreier via Kotaku, on comprend malheureusement que la crainte était parfaitement légitime puisque semblant se reproduire à nouveau pour. Ce qui pourtant ne devait pas être le cas puisque, bien conscient des problématiques, le directeur créatif Mike Laidlaw a souhaité cette fois proposer une feuille de route bien tenue, avec un début de chantier aux alentours de fin 2015 (après la fin du suivi d'donc).Bioware était à ce moment scindé en trois teams : celle de, celle de, et enfin une plus réduite qui lançait donc la pré-production de, avec seulement quelques dizaines de membres au départ. La volonté derrière cet épisode, qui aurait dû se situer au nord de Thédas, était un retour aux sources avec donc quelque chose de moins ouvert mais de plus fourni en contenu. L'inverse donc d'qui derrière ses zones ouvertes masquait une avalanche de choses fedex à base de trucs à looter.C'était bien parti, mais c'était malheureusement sans compter ce qui allait suivre puisque déjà réduite, l'équipe a encore diminué pour venir en aide à celle d', tout en ayant en tête qu'il faudrait à un moment faire de même pourtant le développement se complexifiait. Le coup de grâce psychologique est tombé deux ans après quand Electronic Arts décide que l'essentiel de ses AAA doivent tenir du jeu à service, en inadéquation avec ce qu'aurait dû êtreNous sommes alors fin 2017. Le projet est rebooté, et c'est suffisant pour que Mike Laidlaw boucle ses valises pour rejoindre quelques mois après Ubisoft Québec. Aujourd'hui, et alors quene peut désormais que sortir sur la prochaine génération, on comprend donc que le multi aura une place importante dans la suite mais reste à savoir de quelle façon.Personne ne peut en effet dire si on tournera autour du-like (majoritairement du coop & loot au détriment de la narration), de la simple feature façon, ou un mode à part comme dans(mais en plus important). Certains développeurs, s'exprimant auprès de Kotaku de manière anonyme, se rendent à l'évidence vu le passif du studio : eux-mêmes ne peuvent rien décrire car conscients que le projet peut encore être totalement transformé d'ici sa sortie lointaine.