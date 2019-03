CD Projekt compte toujours lancer un RPG AAA d'ici 2021 (en plus de Cyberpunk 2077) CD Projekt compte toujours lancer un RPG AAA d'ici 2021 (en plus de Cyberpunk 2077)

Si vous avez bonne mémoire et que vous êtes fans de CD Projekt, vous vous souvenez peut-être qu'en 2016, le groupe nous avait promis qu'entre 2017 et 2021, nous aurions non seulement droit à Cyberpunk 2077 (et ça semble bien partie) mais également un mystérieux nouveau RPG en AAA.



Et apprenez donc que trois ans plus tard, les plans n'ont pas changé : c'est via un communiqué que CDPR déclare aujourd'hui que la communication est pour l'heure avant tout basée sur Cyberpunk 2077 et que s'ils ne peuvent rien commenter de plus, le souhait de lancer « l'autre » projet d'ici 2021 est toujours d'actualité.



A deux ans de l'échéance, on peut donc légitimement s'attendre à une annonce plus concrète dans les temps à venir.