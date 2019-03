Dragon Ball FighterZ : des images pour Goku GT Dragon Ball FighterZ : des images pour Goku GT

Après les scans, place aux premiers visuels officiels de Kid Goku version Dragon Ball GT, donc muni de capacités propres à cette anime plus ou moins oubliable, mais avec le bâton en bonus pour varier la palette de mouvements et en faire autre chose qu'un simple « Goku de plus ».



Pas de date pour le moment mais il est probable que comme à chaque fois avec Dragon Ball FighterZ, ce nouveau personnage débarquera en duo avec un autre encore inconnu, et sans lien forcé (type Baby Végéta) puisque le précédent jet proposait Jiren et Videl.