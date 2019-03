Microsoft : arrivée du Xbox Live sur iOS & Android, et nouvelles aides aux développeurs (tous supports) Microsoft : arrivée du Xbox Live sur iOS & Android, et nouvelles aides aux développeurs (tous supports)

Microsoft commence à bouger concrètement ses pions sur l'échiquier en annonçant concrètement et officiellement que le Xbox Live arrivera prochainement sur les formats iOS & Android, avec mise à disposition du nouveau SDK pour tous les développeurs qui le souhaite, permettant donc de retrouver sur certains jeux les fonctionnalités propres au service comme des succès, votre Gamerscore, votre liste d'amis, vos clubs, etc (les développeurs pourront même choisir une seule option dans le lot pour se faciliter les choses).



Et concernant la Switch (et autres) ? Le développeur propose pour le moment de retourner dans votre coin, et donc probablement attendre la GDC, puisqu'il n'y a « pas d'annonces spécifiques concernant la Switch aujourd'hui ».



Dans le même temps, nous apprenons l'arrivée du service « Game Stack » à l'attention de tous les développeurs, proposant une bibliothèque d'outils (dont DirectX et Havok) avec possibilité de piocher tranquillement dans tout ce qu'ils souhaitent, l'ensemble étant évidemment conçu comme une gigantesque aide au développement qui ajoutera la feature Azure Playfab pour ceux qui veulent commencer à parler Cloud Gaming. Notons que cette bibliothèque sera compatible avec tous les supports, donc même la PlayStation 4 et la Switch (sans parler de ce qui doit arriver à l'avenir).



Dernier point d'importance : Microsoft annonce un partenariat avec la boîte hollandaise GameEye, spécialisée dans les infrastructures de jeux multi et qui se joindra donc au service Azure pour permettre aux branches de Microsoft Studios de bénéficier de nouvelles fonctions pour encore réduire les problèmes de latence et tout ce qui tourne autour du online.