Kingdom Hearts : Tetsuya Nomura laisse la porte ouverte pour du Marvel & Star Wars Kingdom Hearts : Tetsuya Nomura laisse la porte ouverte pour du Marvel & Star Wars

Outre le fait qu'un nouvel épisode annexe de Kingdom Hearts devrait sortir avant le futur et probablement lointain Kingdom Hearts IV, l'ouvrage « Kingdom Hearts III Ultimania » révèle une autre information croustillante : Tetsuya Nomura, l'homme que ne veut plus voir de persos FF dans sa franchise, ne serait en revanche pas forcément contre l'intégration d'univers des filiales Disney comme du Marvel et du Star Wars.



Cela ne veut pas dire que cela se fera dans un avenir proche, surtout que le réalisateur tient à mettre en avant toutes les problématiques de droits, notamment le fait qu'il n'avait déjà pas possibilité de trop mettre en avant Mickey dans le premier épisode de la franchise, et d'avoir attendu le troisième pour y mettre du Pixar.



On peut en effet estimer que durant les prochaines années, ça risque d'être très compliqué pour du Star Wars (Electronic Arts gardant pour encore 5 ans l'exclusivité d'exploitation sur PC/consoles), mais en revanche, on a le bénéfice du doute concernant du Marvel puisque Disney s'est déjà accordé sur ce sujet avec Square Enix pour un certain Avengers.