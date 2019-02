Final Fantasy IX dispo sur Switch & One Final Fantasy IX dispo sur Switch & One

Aux gros retardataires ou aux nostalgiques d'une époque considérée comme meilleure pour le J-RPG, sachez que Final Fantasy IX est dès à présent disponible sur Switch et Xbox One, au prix habituel de 20,99€, tandis que Final Fantasy VII arrivera sur ces deux mêmes supports pour le 26 mars. Pourquoi pas dans le sens inverse ? Parce que.



On rappelle en passant que Final Fantasy X & X-2 a lui signé pour le 12 avril, et Final Fantasy XII pour le 30 du même mois.



Quant à FFVIII...