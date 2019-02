Capcom met à jour ses chiffres softwares Capcom met à jour ses chiffres softwares

En marge de ses résultats fiscaux, Capcom a mis à jour les données chiffrées de ses différents jeux, en prenant en compte que tout cela est à la date arrêtée du 31 décembre 2018 : ne cherchez donc pas pour l'heure les résultats de Resident Evil 2 et Onimusha Remastered.



(Sauf quand le support est indiqué, c'est toutes versions confondues)



Les plus gros succès de l'histoire de Capcom



- Street Fighter II : 14,05 millions

- Monster Hunter World : 11,9 millions

- Resident Evil 5 : 11 millions

- Street Fighter IV : 9 millions

- Resident Evil 6 : 8,7 millions

- Monster Hunter 4 : 8,3 millions

- Resident Evil 4 : 7,3 millions

- Monster Hunter Generations : 7,3 millions

- Monster Hunter Freedom 2 : 6,2 millions

- Resident Evil 7 : 6,1 millions



Le top des séries (tout épisodes confondus)



- Resident Evil : 86 millions

- Monster Hunter : 53 millions

- Street Fighter : 42 millions

- Mega Man : 34 millions

- Devil May Cry : 17 millions

- Dead Rising : 13 millions

- Marvel VS Capcom : 9 millions

- Onimusha : 8 millions

- Ace Attorney : 6,1 millions

- Lost Planet : 6,1 millions

- Dino Crisis : 4,4 millions

- Dragon's Dogma : 4,4 millions

- Ghost & Goblins : 4,2 millions

- Sengoku Basara : 4 millions

- Breath of Fire : 3,2 millions

- Final Fight : 3,2 millions

- Okami : 2,6 millions

- 1942 : 1,4 million

- Commando : 1,2 million



Les gros boosts du dernier trimestre 2018



- Monster Hunter World : 11,9 millions (+ 1,2 million)

- Monster Hunter XX : 3 millions (+ 1,2 million)

- Street Fighter V : 2,9 millions (+ 700.000) (*)

- Resident Evil 7 : 6,1 millions (+ 400.000)



(*) Ajout des données de l'Arcade Edition



Ceux qui ajoutent 100.000 ventes à leur compteur



- Resident Evil 0 HD : 2,1 millions

- Resident Evil Revelations : 1,9 million

- Resident Evil 6 HD : 1,6 million

- Resident Evil 4 HD : 1,3 million

- Marvel VS Capcom Infinite : 1,3 million

- Resident Evil 5 HD : 1,3 million

- Devil May Cry HD Collection : 1,2 million

- Mega Man Legacy Collection : 1,1 million