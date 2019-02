Capcom n'était pas contre Dragon's Dogma 2, mais Itsuno a dû faire un choix Capcom n'était pas contre Dragon's Dogma 2, mais Itsuno a dû faire un choix

Si Dragon's Dogma n'a jamais atteint les objectifs un peu trop élevés de son producteur (qui en souhaitait 10 millions de ventes), le titre est loin d'être un flop et contrairement à ce que l'on pouvait penser, Capcom n'était pas forcément contre une vraie suite en marge du remaster et de la version Online sortie au Japon.



Et cette information, on l'apprend justement de la bouche de Hideaki Itsuno. Lors d'une interview accordée à VG247, l'homme a déclaré avoir fait face il y a quelques années à Kenzo Tsujimoto (big boss et fondateur de Capcom) pour lui faire part de son intention de faire soit un Dragon's Dogma 2, soit Devil May Cry 5. Ce à quoi le PDG a répondu d'un simple « Fais celui que tu veux », et on sait donc sur quoi Itsuno a misé.



De l'espoir donc pour l'avenir ? Assurément selon le producteur qui dit n'avoir pas oublié ses idées de l'époque mais tient tout de même à rajouter qu'il a toujours « quatre titres différents » à l'esprit, et qu'il faut constamment devoir faire un choix.



(On en profite pour rappeler que Dragon's Dogma s'offrira une version Switch le 23 avril.)