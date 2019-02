Take-Two : Red Dead Redemption 2 passe les 23 millions, et Civilization VI performe sur Switch Take-Two : Red Dead Redemption 2 passe les 23 millions, et Civilization VI performe sur Switch

Tout va bien pour Red Dead Redemption II, mais l'inverse aurait été de toute façon très surprenant. Non content d'avoir dépassé le score du premier épisode en seulement deux semaines, le titre a cumulé au 31 décembre 2018 pas moins de 23 millions d'exemplaires distribués à travers le monde, et ne s'arrêtera pas là puisqu'il est encore aujourd'hui présent dans le top 10 de nombreux territoires.



Petit détail en passant : alors qu'il est actuellement encore en bêta (et pour encore un bon moment), Red Dead Online s'est actuellement accaparé une meilleure audience que GTA Online sur le même laps de temps (et ça remonte), mais on n'oubliera pas que ce dernier fut touché par d'énormes problèmes de serveurs à sa sortie.



Accessoirement, NBA 2K19 a déjà dépassé le total des ventes de la saison 2018, et la version Switch de Civilization VI a « surpassé toutes les attentes » commercialement parlant.



Tous les voyants sont donc au vert, ce qui n'empêche pas l'éditeur de faire toujours autant preuve de discrétion sur l'avenir car, outre The Outer Worlds en partenariat avec Obsidian, le groupe garde bien en secret des titres qui sont pourtant en rumeur depuis un moment, du genre une possible résurrection de Bioshock.