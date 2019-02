Microsoft Studios devient Xbox Game Studios Microsoft Studios devient Xbox Game Studios

Comme pour bien appuyer les propos du PDG Satya Nadella qui a bien fait comprendre que ce n'est pas demain la veille que la marque Xbox disparaîtra de la circulation, nous apprenons donc la fin du label « Microsoft Studios » pour être remplacé par un plus éloquent « Xbox Game Studios ».



Une maison-mère qui inclus donc tous les studios first-party de l'entreprise, de 343 Industries à The Coalition en passant par Rare, Turn 10, le groupe Minecraft et le mystérieux The Initiative, sans oublier bien sûr les récentes acquisitions : Compulsion Games, Obsidian Entertainment, Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory, InXile Entertainment et Compulsion Games.



S'il faudra attendre la prochaine génération pour découvrir le goût de cette mayonnaise, l'éditeur tient à rappeler que l'actuelle n'est pas encore terminée, avec notamment cette année Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps, Battletoads, Gears 5 et le suivi de certains titres : Forza Horizon 4 devrait avoir droit à une nouvelle extension, tandis qu'on nous assure que Sea of Thieves aura du nouveau contenu plus imposant qu'en 2018, à commencer par une grosse MAJ prévue le 20 mars.